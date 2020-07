Coronavirus, otto casi positivi nelle Marche in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - Sono 8 i casi positivi al coronavirus rilevati nelle urlime 24 ore nelle Marche. Cinque sono in provincia di Pesaro Urbino (4 riconducibili al focolaio di Montecopiolo e un contatto di caso già accertato in isolamento) e 3 in provincia di Macerata (un paucisintomatico e due contatti stretti, in isolamento). Lo rende noto il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria). Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.178 tamponi, di cui 756 nel percorso nuove diagnosi e 422 nel percorso guariti. (ANSA).