Coronavirus: Marche, 11 nuovi positivi, di cui 4 dopo festa

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati nelle Marche 11 tamponi positivi al coronavirus: 4 in provincia di Pesaro Urbino, legati al focolaio di Montecopiolo, una festa a cui avevano partecipato molte persone e che è sfociata con 70 in isolamento, di cui 5 positivi. Il nuovo aggiornamento degli 11 casi ne comprende 4 in provincia di Macerata (uno proveniente dall'estero, uno paucisintomatico con tampone a domicilio da Usca e 2 individuati con tampone propedeutico ad attività sanitarie): uno in provincia di Fermo, già in isolamento, e 2 in provincia di Ascoli Piceno appartenenti a un cluster familiare individuato per accesso a prestazioni sanitarie. Lo rende noto il Gores. "I risultati dei tamponi di oggi - dice il presidente Ceriscioli - dimostrano che non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia e che gli assembramenti causano livelli importanti di contagio, come sta avvenendo a Montecopiolo. Oggi più che mai il contenimento della diffusione del virus fa capo alla responsabilità di ciascuno". (ANSA).