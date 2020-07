Terremoto:riapre Unimer Arquata, De Micheli storia esemplare

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 22 LUG - "Quella della Unimer di Arquata del Tronto è una storia esemplare: una fabbrica completamente ricostruita dopo il terremoto del 2016 che ha ripreso a lavorare nel cuore delle Marche". E' il commento postato su facebook della ministra dei Trasporti Paola de Micheli, venuta oggi nel piccolo paese devastato dal sisma del 2016 per assistere alla riapertura dello stabilimento. Due anni fa, De Micheli, all'epoca commissario alla ricostruzione, aveva assistito "all'avvio del cantiere dello stabilimento ma il valore di questa inaugurazione è ancora più grande e va oltre i confini di questo territorio. Dietro a questa fabbrica ricostruita c'è la storia di una famiglia che ha scelto di reinvestire in una terra duramente colpita dal sisma. Una scelta fatta con il cuore che viene prima dei dati economici". Lo stabilimento Unimer (fertilizzanti ecologici), occupa 10mila mq ed è stato ricostruito nel sito originario, con i più avanzati standard antisismici e ambientali. I 22 dipendenti erano stati in parte distaccati a turno in Veneto. (ANSA).