Terremoto, Landini, ricostruzione deve essere tema nazionale

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - "Siamo disponibili a far diventare la ricostruzione post sisma 2016, pubblica e privata, un argomento nazionale. C'è bisogno di fare sistema e di collegarsi con gli investimenti di cui si sta discutendo in questo momento in Italia". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, durante un'iniziativa organizzata dalla Cgil Marche in videoconferenza sul tema "Appalti, lavoro, legalità", con la partecipazione della segretaria generale Cgil Marche Daniela Barbaresi e del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini.

Nelle proposte verbali e scritte della Cgil il problema della ricostruzione post-sisma "è stato uno dei punti posti come questione nazionale, durante gli Stati Generali". Secondo il segretario della Cgil va data una prospettiva ai territori colpiti, "il rischio non è solo la non ricostruzione, ma la desertificazione delle aree interne". Per Landini "il punto è la progettazione degli interventi. Per questo credo che uno dei problemi fondamentali sia il potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni e Commissariali con delle assunzioni mirate". (ANSA).