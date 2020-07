Corinaldo aggiorna piano particolareggiato centro storico

(ANSA) - CORINALDO, 13 LUG - Il Comune di Corinaldo ha avviato il tavolo dei lavori per la revisione del piano particolareggiato del centro storico. Con la prima riunione di martedì 7 luglio sono state delineate le attività, l'analisi socio-economica, la metodologia progettuale e si è deciso di dare inizio a una fase di ascolto dei cittadini a partire da agosto. La revisione del piano del centro storico nasce da nuove esigenze abitative, sociali, economiche e urbanistiche. "Abbiamo rinviato alcune decisioni - spiega il sindaco Matteo Principi - che non potevano essere affrontate singolarmente, in attesa della stesura del nuovo piano: che andrà a sostituire quello ormai datato 1979". I lavori dureranno un anno.. Attenzione sarà riservata all'edilizia residenziale pubblica e all'utilizzo in chiave turistica di alcuni immobili, come palazzo Fata (ex palazzo Marcolini) che il Comune sta acquistando: l'idea è quella di esporvi i reperti piceni rinvenuti in zona Nevola.

Altro nodo centrale è la viabilità. (ANSA).