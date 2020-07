Regioni: ok mozione sostegno famiglie con animali affezione

Dal Consiglio regionale delle Marche sostegno alle famiglie che vivono con animali d'affezione. L'aula ha approvato la mozione del capogruppo dei Verdi, Sandro Bisonni, che impegna il Presidente e la Giunta regionale a concretizzare una serie di bonus da concedere in base al reddito e ad adeguare l'aliquota Iva dal 22% al 4% sulle prestazioni veterinarie e sugli alimenti, un aumento della quota di detraibilità fiscale delle spese medico-veterinarie ed altre agevolazioni. "La crisi economica generata dall'emergenza Coronavirus - osserva Bisonni in una nota - non ha risparmiato neppure gli animali, randagi o ospitati in casa".

La mozione di Bisonni, tra le altre cose, chiede l'attivazione per tutte le persone indigenti di un "Buono Emergenza Covid - 19", una tantum e del valore di 200 euro per ogni cane e di 100 euro per ogni gatto (iscritti in anagrafe), per garantire in un momento di profonda crisi economica la sussistenza degli animali familiari. (ANSA).