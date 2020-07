Droga, trasforma capannone in sito coltivazione cannabis

Aveva trasformato un ex capannone in disuso nella zona di Villa Fastiggi a Pesaro in un sito di produzione industriale di cannabis. Un 25enne di Palermo, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri durante una operazione coordinata dalla Procura. Coltivazione e produzione, ai fini della successiva massiva divulgazione, di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica dalle pubbliche forniture le accuse. Il giovane era stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi della struttura. Quando i militari hanno fatto irruzione hanno scoperto che in un ambiente di circa 150 mq era stata realizzata una coltivazione intensiva di cannabis indica con un sistema artigianale di illuminazione, irrigazione e di riscaldamento. In altri due locali di circa 350 mq, erano stati realizzati gli stessi impianti e vi erano decine di vasi con parti di fusto di piante di cannabis recisi.

Sequestrate oltre 300 piante di cannabis e due sacchi di infiorescenze già essiccate di marijuana per quasi 5 kg nascosti in un congelatore. (ANSA).