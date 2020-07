Giustizia: topo in tribunale Ancona ucciso a bastonate

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - Un topo è entrato oggi in tribunale, ad Ancona, ed è stato catturato e ucciso a bastonate da una guardia giurata.. Il roditore camminava nell'atrio, al piano terra di palazzo di Giustizia, in corso Mazzini, ed è stato notato dagli utenti presenti in quel momento. Era il primo pomeriggio di oggi e c'erano poche persone dato che a quell'ora le udienze erano quasi tutte terminata. In un video si vede la guardia giurata, chiamata ad intervenire per la cattura. Si avvicina con un bidone e un bastone, ma il topo fugge e allora per fermarlo e catturarlo l'addetto alla vigilanza lo prende a bastonate. Una volta tramortito il roditore viene preso e messo nel bidone. Resta da capire se ci siano altri topi in tribunale o quello è stato l'unico. (ANSA).