Aeroporti: Blue Panorama ricollega Marche con Albania

Dal 4 luglio prossimo Blue Panorama Airlines, compagnia aerea di bandiera italiana, tornerà a collegare le Marche con l'Albania. Previsti dall'aeroporto di Ancona-Falconara Marittima voli diretti di andata e ritorno per Tirana: inizialmente due voli a settimana martedì e sabato; dal 19 luglio, ogni settimana quattro i voli a settimana (martedì, giovedì, sabato e domenica). Il primo volo da Tirana ad Ancona sabato 4 luglio alle 07.40; partenza dall'aeroporto di Ancona è fissata alle 9.40.

"Siamo particolarmente felici di poter tornare a collegare Ancona con l'Albania e di essere l'unica compagnia aerea italiana a unire le Marche con Tirana - commenta Remo Della Porta, Direttore Commerciale di Blue Panorama Airlines - Da tempo Blue Panorama garantisce rotte da e verso l'Albania collegando molte città italiane e per noi è importante continuare a farlo". "Grande soddisfazione - sottolinea l'Ad di Aerdorica, l'ing. Carmine Bassetti - per la ripresa del collegamento su Tirana che si aggiunge all'operativo voli aeroporto Marche". (ANSA).