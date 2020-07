Fuga gas metano distributore Ancona, chiusa strada

(ANSA) - ANCONA, 01 LUG - I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte poco prima dell'una presso il distributore di carburanti in via Primo Maggio ad Ancona per una fuoriuscita di gas metano. La squadra di soccorso ha parzialmente intercettato la perdita permettendo di controllare la dispersione in aria del prodotto. La strada precauzionalmente è stata chiusa al traffico. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento si è concluso positivamente alle prime luci dell'alba. (ANSA).