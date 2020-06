Coronavirus: Marche, 5.520 guariti,265 positivi isolati casa

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - E' rimasto immutato nelle ultime 24ore il quadro dei ricoveri per coronavirus nelle Marche: in tutto sono nove di cui uno in terapia semi-intensiva e otto in reparti non intensivi, nessuno in intensiva e area post acuti: invariato anche il numero degli ospiti di strutture territoriali (7). Intanto, fa sapere il Gores, il trend dei guariti cresce (da 5.474 a 5.520) mentre diminuisce il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 311 a 265). Mentre le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 533 (117 con sintomi) tra cui 30 operatori sanitari. (ANSA).