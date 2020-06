Coronavirus: Marche, nessun positivo su 179 nuove diagnosi

Nell'ultima giornata non si sono registrati casi di positività al coronavirus nelle Marche su 179 tamponi del percorso nuove diagnosi. Lo comunica il Gores.

Complessivamente sono stati analizzati 268 tamponi di cui 179 nuove diagnosi e 89 del percorso guariti. Ieri non sono stati effettuati invece tamponi nel percorso specifico dedicato all'Hotel House di Porto Recanati per un 'cluster' di contagi che ha registrato complessivamente 17 positivi finora. In tutto dall'inizio dell'emergenza ci sono stati 6.773 positivi su 81.576 tamponi del percorso nuove diagnosi. (ANSA).