Fase 3: manovra milionaria di Unimc per studenti

(ANSA) - MACERATA, 26 GIU - L'Università di Macerata mette in campo una manovra milionaria per garantire il diritto allo studio e mitigare gli effetti economici della pandemia da covid 19 sulla vita degli studenti. In totale saranno investiti un 1,2 milioni di euro provenienti da avanzi di bilancio, che, sommati alla stima dei mancati incassi da riduzione delle tasse, potrebbero quasi due milioni di euro. In particolare sono previsti voucher da 100 o 200 euro per libri e dispositivi informatici per le matricole dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico, sconti per i trasporti pubblici. Previste più borse di studio. Unimc anticipa le annunciate disposizioni ministeriali, ampliando fino a 20 mila euro di Iseeu la no tax area, e introducendo ulteriori riduzioni. L'Ateneo è poi al lavoro per riprendere, dal 21 settembre, le lezioni in presenza con l'acquisizione di nuovi spazi e la turnazione. Ma sono previste anche la modalità blended e il potenziamento della didattica on line. (ANSA).