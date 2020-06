Fase 3: liste attesa Marche, lavoro sanitari anche week end

Allungamento degli orari di visita e diagnostici, app semplificata per prenotare le prestazioni, accordo con il personale sanitario per orari di lavoro anche al sabato e, in alcuni casi, pure la domenica; ampliamento del numero delle farmacie dove sarà possibile prenotare. È il pacchetto di misure che la Regione Marche ha messo in campo per riprogrammare le liste di attesa e recupere le prestazioni non svolte a causa della pandemia da Covid-19.

L'obiettivo è accelerare il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. È stato discusso e concordato oggi in una riunione operativa convocata dal presidente Luca Ceriscioli. Al tavolo i direttori generali delle Aziende ospedaliere Marche Nord (Maria Capalbo), Ospedali Riuniti di Ancona (Michele Caporossi), Inrca (Gianni Genga), Asur Marche (Nadia Storti) e del servizio Salute (Lucia di Furia). Concordate le modalità operative e organizzative della "ripartenza". La Regione, ha detto Ceriscioli, investira oltre 5 milioni di euro per supportare questa riorganizzazione. (ANSA).