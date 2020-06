Coronavirus: Marche, quattro positivi di cui due Hotel House

Quattro i casi di positività al coronavirus riscontrati nelle Marche nelle ultime 24ore: due (uno in provincia di Pesaro Urbino e uno in provincia di Macerata) nel percorso nuove diagnosi e due in quello specifico dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata) dopo la scoperta di un 'cluster' di contagi. Lo fa sapere il Gores. In tutto nell'ultima giornata sono stati esaminati 1.501 tamponi: 611 del percorso nuove diagnosi, 677 del percorso guariti e 213 per l'Hotel House. Da inizio emergenza nel percorso nuove diagnosi sono stati rilevati 6.772 casi di positività al Covid-19 sulla base di 78.817 tamponi. (ANSA).