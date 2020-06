Regionali, Mattei (Movimento Civico), in corso consultazioni

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - I civici marchigiani "sono coesi e pronti" a partecipare alle prossime elezioni regionali. A dirlo all'ANSA è Paolo Mattei, fondatore del Movimento Civico per le Marche. "La domanda che tutti ci rivolgono in queste ore è se andremo da soli con un nostro candidato presidente o in appoggio al centrosinistra o al centrodestra", racconta. "Stiamo portando avanti varie consultazioni. Al momento - spiega Mattei - se dovessi fare delle ipotesi in termini percentuali, direi che al 34% andiamo con un nostro candidato presidente, al 33% in appoggio a Maurizio Mangialardi e per l'altro 33% a sostegno di Francesco Acquaroli". Il fondatore dei civici marchigiani lascia così intendere che sulla scacchiera delle coalizioni i giochi sono ancora tutti aperti. "Noi abbiamo un solo obiettivo, il bene della nostra regione. Se dobbiamo andare a sostegno di una o l'altra coalizione lo faremo solo ed esclusivamente se ci sarà intesa sui programmi". Dignità del lavoro e sanità pubblica i temi prioritari. (ANSA).