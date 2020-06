Sanità: Ancona, da fine giugno servizio psicooncologia

Da fine giugno agli Ospedali Riuniti Ancona sarà disponibile il "servizio di psicooncologia, fondamentale supporto per i pazienti oncologici e per le loro famiglie in questa seconda fase della pandemia". "Ansia, rabbia e depressione - spiega l'azienda ospedaliero universitaria - sono alcuni stati d'animo con i quali i malati di tumore e i loro familiari si ritrovano spesso a dover fare i conti. Un forte carico emotivo - prosegue - che la pandemia da Covid ha amplificato e che, se non affrontato nel giusto modo, può incidere negativamente nel difficile percorso che il paziente deve affrontare". "Una pagina di storia eccezionale come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 - spiega Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia all'Università Politecnica delle Marche e Direttrice della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti - ha un impatto psicologico fortissimo su tutta la popolazione" (ANSA).