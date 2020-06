Coronavirus: Marche 3 positivi in 24ore di cui 2 Hotel House

Sono in tutto tre i casi di positività al coronavirus riscontrati nelle Marche nelle ultime 24ore: uno registrato nel percorso nuove diagnosi in provincia di Macerata e due nel percorso Hotel House di Porto Recanati (Macerata) dove il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie sta svolgendo test a tappeto dopo l'emersione nei giorni scorsi di un 'cluster' di contagi nel 'grattacielo' multietnico. Il Gores ha comunicato nell'ultima giornata sono stati processati in totale 522 tamponi: 224 nel percorso nuove diagnosi, 115 nel percorso guariti e 183 nel percorso Hotel House.

Complessivamente da inizio epidemia nella regione si sono riscontrati 6.769 casi di positività a Covid-19 su 77.689 tamponi del percorso nuove diagnosi. (ANSA).