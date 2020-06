Sindaco Sirolo soccorre ragazza infortunata a Passo del Lupo

(ANSA) - SIROLO (ANCONA), 21 GIU - Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella va a verificare il potenziamento dei controlli da parte della polizia locale per il divieto di transito dal Passo del Lupo, scosceso e pericoloso, per raggiungere la Spiaggia delle Due Sorelle e soccorre una turista che si era slogata una caviglia a pochi metri di distanza. Oggi sono state fermate "decine di persone, anche con bambini, intenzionate a raggiungere quella spiaggia, in gran parte ignare della reale difficoltà del sentiero" informa il Comune. Sul posto lo stesso Moschella per spiegare ai turisti i motivi della chiusura e il reale stato del sentiero.Ma è stato lui stesso insieme a un vigile urbano a soccorrere una ragazza di Osimo, che si era slogata una caviglia a pochi metri dal Passo. La giovane e un uomo che era con lei sono stati accompagnati con l'auto della Polizia Locale alla loro autovettura, parcheggiata a diversi chilometri di distanza, per recarsi al più presto possibile da un medico. (ANSA).