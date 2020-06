Coronavirus, tre casi all'Hotel House

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1.309 tamponi, di cui 688 nel percorso nuove diagnosi, 433 nel percorso guariti e 188 nel percorso Hotel House, dove sono in corso tamponi a tappeto in base al tracciamento. Oggi i positivi sono zero nel percorso nuove diagnosi e 3 nel percorso Hotel House. (ANSA).