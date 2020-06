RestartApp, 100 idee di impresa per rivitalizzare Appennino

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 20 GIU - Sono 100 le idee di impresa presentate per partecipare all'edizione 2020 di ReStartApp, il campus di incubazione e accelerazione per giovani imprese in Appennino, promosso e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Fondazione Aristide Merloni. I 100 giovani under 40 hanno risposto da Marche, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. I 15 aspiranti imprenditori, che supereranno la fase di selezione, potranno partecipare gratuitamente al Campus residenziale, dal 14 settembre al 26 novembre, a Fabriano e i primi tre progetti avranno la possibilità di aggiudicarsi premi per un totale di 60.000 euro.

"Il numero straordinario di progetti presentati testimonia quanto grande sia la sensibilità sul tema Appennino", commenta il vicepresidente di Fondazione Aristide Merloni, Gian Mario Spacca. (ANSA).