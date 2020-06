Oasi Ripa Bianca Jesi, lavori per quasi 600 mila euro

(ANSA) - JESI (ANCONA), 13 GIU - Quasi 600 mila euro per sistemare, con tecniche di ingegneria naturalistica, la sponda del fiume Esino lungo la riserva di Ripa Bianca, con la realizzazione di una nuova strada di accesso, l'ampliamento del parcheggio, la riqualificazione della vegetazione e l'installazione di sette nidi artificiali per la fauna presente nella zona. Lo prevede un intervento approvato dal Comune di Jesi, con risorse stanziate dalla Regione Marche e che sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica. IL progetto comprende azioni che integrano sicurezza idraulica e conservazione della biodiversità. Il posizionamento di sette nidi artificiali destinati alle specie graccione e martin pescatore è la prima azione sperimentale realizzata nelle Marche con l'obiettivo di facilitare la nidificazione. Riaperta il 18 maggio, l'Oasi organizza anche centri estivi per ragazzi e varie iniziative per adulti e bambini. (ANSA).