Fincantieri: varata in stabilimento Ancona Viking Venus

Varata oggi presso lo stabilimento di Ancona "Viking Venus", la settima nave da crociera di Fincantieri per la società armatrice Viking. Ora prenderà il via la fase di allestimento degli interni, che porterà alla consegna prevista nel 2021. La nuova unità si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni: come le unità gemelle avrà una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate e sarà dotata di 465 cabine per ospitare 930 passeggeri.

Le navi Viking sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il "Safe return to port". Dal 2012 la collaborzione Fincantieri con Viking ha raggiunto le 20 unità, incluse due navi da crociera speciali ordinate a Vard e le opzioni: record assoluto per numero di unità realizzate da un costruttore per un singolo armatore. Altre dieci unità, incluse quelle in opzione, prenderanno il mare dagli stabilimenti italiani tra il 2021 e il 2027. (ANSA).