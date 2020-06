Regionali; Marche; Mangialardi, c.sinistra mai così unito

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - "Centrosinistra mai così unito e aperto al civismo, con la volontà, non solo una possibilità, di coinvolgere le liste di Mattei a Macerata e di Longhi ad Ancona". Così interviene il sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra per le regionali in autunno. "Non sono un ostacolo le liste civiche - spiega - ma un valore aggiunto, perché possono raccogliere le istanze di chi non sopporta i nomi catapultati da Roma". (ANSA).