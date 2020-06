Musica, Musicultura riporta il live a Recanati e vince

Musicultura riporta la musica live nei tempi del coronavirus e vince la scommessa con due serata in cui sono stati protagonisti i 16 finalisti dell'edizione 2020 nell'aula magna del Municipio di Recanati, in diretta sulle frequenze di Rai Radio1 e in streaming sulle pagine Facebook di Musicultura e di Rai Radio1. Serate che sono state anche una prova impegnativa tra sanificazione degli spazi, distanziamenti e percorsi obbligati.

"Una maratona live che ha trasformato in fatti la parola ripartenza - ha dichiarato Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura -, è stato emozionante vedere gli artisti sul palco a suonare insieme e le maestranze di nuovo ai loro posti.

È un primo, vero passo verso la normalità, premiato anche dai grandi numeri degli ascolti delle dirette". Sof Sof, La Zero, PeppOh, Alberto De Luca, Ernest Lo, Paolo Rig8, Miele, Ulula & LaForesta, Blindur, Hanami, I miei migliori complimenti, Senna, Cogito, Fabio Curto, H.E.R. e Costanza i protagonisti delle due serate.. (ANSA).