Comuni: Pesaro,app per segnalare 'buche' e interventi sprint

Una 'rivoluzione digitale' per la manutenzione stradale a Pesaro. Con l'app 'Buca', sviluppata dalle start-up pesaresi Edilmag e Machjatho, la sistemazione dell'asfalto (e non solo) diventa a portata di smartphone. Lo strumento è stato presentato dal Comune di Pesaro insieme alla Mobility Pro - società consortile nata dalla join venture tra Pagano&Ascolillo e Costruzioni Brandi - che gestisce il servizio manutentivo stradale. "E' una grande innovazione, facciamo da apripista in Italia. - ha detto il sindaco Matto Ricci - Siamo una delle primissime città a sperimentare una cosa del genere".

"L'app (gratuita, ndr) aiuterà l'amministrazione e i cittadini che avranno uno strumento molto facile per le segnalazioni con verifica immediata. Basterà scaricarla e fare la foto alla buca.

- spiega Ricci - In modo geolocalizzato arriverà subito alla centrale della Mobility Pro, che invierà le sue squadre di operai già operative in strada. Il cittadino avrà poi riscontro dell'intervento. E potrà esprimere il suo grado di soddisfazione" (ANSA).