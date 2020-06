Coronavirus, nelle Marche 55 ricoverati, 5 in terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 05 GIU - Sono 55 (due meno di ieri) i pazienti attualmente ricoverati negli ospedali delle Marche, tra loro restano ancora cinque, come ieri, i malati in terapia intensiva. I ricoverati non in terapia intensiva sono 26, quelli in area post acuzie 24, mentre 90 gli ospiti di strutture territoriali. Aumentano i dimessi/guariti che arrivano a 4.458, undici più di ieri, e diminuiscono i casi positivi in isolamento domiciliare che sono 1.238 (ieri erano 1.246). In calo, a 1.959 (ieri 1.979), le persone in quarantena per essere venute a contatto con positivi , di cui 197 operatori sanitari.

Dall'inizio dell'emergenza 34.337 persone si sono dovute sottoporre a periodi di quarantena. (ANSA).