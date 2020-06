Moto: annullato il Gran premio del Giappone

Fim, Irma e Dorna Sports hanno annunciato, con una nota, la cancellazione del Gp del Giappone di motociclismo. "La pandemia di Covid-19 - si legge - ha obbligato alla cancellazione dell'evento, che si sarebbe svolto fra il 16 e il 18 ottobre nel Twin Ring di Motegi, in calendario dal 1999". "Fim, Irta e Dorna Sports - conclude la nota - non vedono l'ora di tornare in Giappone nel 2021". (ANSA).