San Benedetto, in spiagge libere solo prenotando

Piantare un ombrellone o stendere un asciugamano nelle spiagge libere di San Benedetto del Tronto dall'8 giugno sarà possibile solo previa prenotazione da effettuare attraverso una App oppure con una telefonata. Altrimenti si potrà solo transitare verso la battigia per una passeggiata o per entrare in acqua per un bagno. e' la novità dell'estate 2020 della città rivierasca alla luce dell'emergenza Covid 19.

Il sindaco Pasqualino Piunti stamani ha presieduto una riunione operativa per tracciare le linee guida alla luce delle disposizioni governative. "Abbiamo adottato lo stesso sistema di altre città balneari turisticamente importanti come Rimini, Jesolo, etc. - spiega Piunti - Con questo doppio sistema di prenotazione garantiremo l'accesso controllato in spiagge nelle quali stiamo istallando servizi igienici chimici, anche per disabili, e 24 docce a braccio doppio". (ANSA).