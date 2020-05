Riaprono Grotte di Frasassi, biglietto online e due tour

Le Grotte di Frasassi, complesso ipogeo di Genga (Ancona), riaprono al pubblico da domani. Il Consorzio Frasassi, che le gestisce, ha varato le regole per l'ingresso e la fruizione del percorso che resteranno in vigore fino a nuove modifiche degli ultimi decreti emanati dal governo.

Saranno attivi due turni di visita: alle 11 e alle 14.30, consentendo di visitare la grotta in condizioni di pieno rispetto del distanziamento sociale. Il biglietto, prezzi invariati, potrà essere acquistato solo online sulla piattaforma Ticketone, con possibilità di scelta dell'orario d'ingresso; dovrà essere esibito all'ingresso, stampato o tramite download su cellulare, al personale.

Non ci sarà il bus navetta, il turista potrà usufruire del parcheggio in area La Cuna, per poi dirigersi a piedi verso l'ingresso o utilizzare il parcheggio a San Vittore di Genga e proseguire a piedi. Sarà cura del turista essere provvisto di mascherina e guanti mentre l'organizzazione si occuperà della misurazione della temperatura corporea con termoscanner. (ANSA).