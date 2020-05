Coronavirus, 15 tamponi positivi su 989, tre province a zero

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - Su 989 tamponi analizzati ieri 15 sono risultati positivi al coronavirus: 8 positivi sono stati rilevati nella provincia di Pesaro Urbino, zero ad Ancona, 5 a Macerata, zero a Fermo, zero ad Ascoli Piceno e due di fuori regione. Lo rende noto il Gores. Salgono a 6.603 i casi positivi registrati dall'inizio del'emergenza su 53.030 test. (ANSA).