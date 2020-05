Maltrattava anziani, operatrice sospesa

Sarebbero 16 i distinti episodi di maltrattamenti ai danni di anziani non autosufficienti ad opera di una 62enne operatrice socio sanitaria dipendente dalla residenza fanese "Cante di Montevecchio", alla presenza e in concorso con una collega di reparto più giovane. A rilevarli, con l'ausilio di intercettazioni ambientali anche video, i carabinieri di Fano a cui la stessa struttura per anziani aveva fatto una segnalazione cautelativa. I militari hanno denunciato la donna e nei suoi confronti hanno eseguito un'ordinanza di sospensione di sei mesi dal pubblico servizio, emessa dal gip di Pesaro Giacomo Gasperini. La posizione dell'altra operatrice socio sanitaria è ritenuta più marginale dagli inquirenti: è stata denunciata a piede libero senza misura cautelare.