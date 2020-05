Coronavirus: Jesi,nessun contagio tra 100 ospiti casa riposo

Nessun contagio da Covid-19 tra i 100 ospiti della Casa di riposo a Jesi, grazie anche alla stretta collaborazione con Medici senza Frontiere, l'organizzazione internazionale non governativa impegnata a portare assistenza medica in ogni parte del mondo. L'iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con l'Associazione Carlo Urbani. L'amministrazione comunale spiega in una nota che per tre giorni nelle scorse settimane, un'equipe di Msf ha operato nella struttura per anziani per consigliare il personale interno sulle misure di prevenzione. Sono stati illustrati i protocolli di sicurezza, concordati i dispositivi di prevenzione e valutato il piano per le emergenze. L'equipe tornerà tra due settimane per un incontro finale.

Il Comune rilancia alla Regione la proposta di "attrezzare l'ex ospedale Murri come struttura di accoglienza Covid-19 per soggetti in isolamento domiciliare in futuro per poterlo destinare ad ulteriori posti di Rsa oltre ai 20 sicuramente insufficienti previsti nella stessa Casa di Riposo". (ANSA).