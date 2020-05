Fase 2, torna fruibile riserva San Vicino e Canfaito

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - E' ora di nuovo possibile svolgere attività sportiva o motoria all'aperto all'interno della Riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito, così come nelle altre aree protette raggiungibili anche tramite spostamento con mezzi pubblici o privati, purché all'interno del territorio regionale. Con uno specifico Decreto, il n. 147 del 6 maggio, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, ha consentito, all'interno dei confini regionali ai residenti e alle persone con almeno il domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di distanziamento sociale, tra le altre anche per le seguenti attività sportive: trekking, mountain bike, atletica leggera, sport equestri non di squadra e ogni altra attività sportiva o motoria svolta sempre in forma individuale. Assolutamente vietati gli assembramenti e va comunque assicurato il rientro in giornata delle persone presso la propria abitazione. (ANSA).