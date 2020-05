Turismo: Parco Sibillini, meravigliosa vacanza alternativa

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 06 MAG - "Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini si pone come una meravigliosa alternativa di vacanza per la prossima estate": lo dice all'ANSA il presidente dell'Ente, Andrea Spaterna. "L'emergenza Covid ci ha imposto il distanziamento sociale, ma il nostro parco è talmente esteso che non ci sarà alcun problema nel rispettare la regola e poi chi arriverà da noi potrà non solo godere di un paesaggio incontaminato, ma anche di sapori unici", sottolinea. A proposito di specialità gastronomiche, l'Ente Parco, annuncia Spaterna, "sta valutando l'ipotesi di suggellare la provenienza dei prodotti così da dare un ulteriore valore aggiunto alle nostre produzioni tipiche". Sulle iniziative da mettere in campo per l'estate, il presidente usa prudenza: "Prima di avviare progetti dobbiamo attendere e valutare l'evoluzione del virus, ma se tutto procederà per il meglio sicuramente saremo in grado di offrire servizi che potranno regalare emozioni uniche alle persone che sceglieranno i nostri luoghi per trascorrere alcuni giorni di relax". Spaterna non dimentica però le difficoltà che l'area dei Monti Sibillini sta vivendo. "Al terremoto di quasi 4 anni fa - dice - oggi si somma la crisi dovuta alla pandemia e tutto questo sta mettendo in ginocchio il territorio". "Per sopravvivere alla doppia emergenza e pensare al rilancio dell'intera area - suggerisce il presidente - occorre pianificare e attuare delle precise strategie e dare concretezza e applicazione alla Zona economica ambientale e bisogna dare un'accelerazione importante alla ricostruzione dei nostri borghi". (ANSA).