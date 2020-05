San Benedetto, persone a passeggio in spiaggia

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 04 MAG - Più traffico in città e lungo al statale Adriatica, gente in spiaggia e sul lungomare, per passeggiare e correre, pur rispettando le disposizioni di distanziamento sociale e di protezione. E' la fotografia di questa mattina a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dove qualche piccola imbarcazione da diporto è uscita in mare aperto. La Regione Marche ha autorizzato da oggi le passeggiate individuali in spiaggia, senza assembramenti e nel rispetto di tutte le misure anti-Covid. Ad Ancona, invece, le passeggiate in spiaggia, sempre individuali, saranno ammesse dal 18 maggio e solo dal lunedì al venerdì.

A San Benedetto, 'Riviera delle palme', parecchie persone stanno approfittando della giornata di sole e temperatura favorevole per tornare a camminare in spiaggia, per lo più indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre persone. Molti anche i bambini, accompagnati da genitori. In città il primo cittadino sta diffondendo attraverso una fonica un messaggio a tutti alla prudenza e al buon senso.

(ANSA).