Coronavirus: Marche, ricoveri sotto 700, in intensiva 52

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - Scendono sotto 700 (da 724 a 692) i ricoverati per coronavirus nelle Marche mentre il numero dei guariti/dimessi cresce da 1.948 a 1.964. Emerge dai dati del Gruppo operativo per le emergenze sanitarie (Gores). Buone notizie sul fronte anche dei ricoverati più gravi: i degenti in terapia intensiva scendono da 58 a 52, in semi-intensiva da 147 a 134 e in reparti non intensivi da 296 a 284. I ricoverati in area post critica sono attualmente 222 (223). Nella regione finora si sono registrati 899 decessi.

Sono invece 2.655 i positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare; in tutto nelle Marche ci sono stati 6.210 casi di positività: 2.490 in provincia di Pesaro Urbino, 1.805 ad Ancona, 1.010 a Macerata, 431 a Fermo, 281 ad Ascoli Piceno e 193 provenienti da fuori regione. Le persone che hanno avuto contatti con contagiati e dunque sono isolati in casa sono 8.079. Tra questi (3.375 presentano sintomi) 1.128 sono operatori sanitari. (ANSA).