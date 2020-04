Coronavirus: consigliere Marche contro dati OsservaSalute

(ANSA) - ANCONA, 20 APR - Il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani contesta la classifica dell'Osservatorio nazionale Salute che mette la Marche al penultimo posto per azzeramento dei contagi, fissato al 27 giugno, subito prima della Lombardia. "Più cautela e responsabilità - ammonisce - Non si rendono conto del danno che possono creare. Al 27 giugno mancano circa 2 mesi e mezzo, forse qualcosa può cambiare. Penso che ci voglia responsabilità in chi fornisce queste informazioni. Il momento è molto difficile e dobbiamo affrontarlo senza dare false speranze, ma neppure facendo previsioni a così lungo termine". Protesta sui social anche il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi: "Siamo a pochi metri dalla Romagna e lì usciranno, secondo quella statistica, un mese prima. Non è un modo serio di affrontare questa emergenza dando notizie totalmente infondate che generano ulteriori danni".(ANSA).