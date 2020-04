Passa tre volte davanti vigili, multato

Transita per tre volte in auto davanti a polizia locale: i vigili fermano 19enne di Ancona e, in assenza di giustificazione valida per lo spostamento, lo multano di 400 euro. E' accaduto nel pomeriggio in via Cristoforo Colombo ad Ancona. Per il resto i controlli si sono svolti con lo sfondo di una città quasi deserta: la Polizia locale ha controllato 33 veicoli, tre pedoni e 24 esercizi commerciali per verificare il mantenimento della distanza di sicurezza tra gli avventori. Presidiato anche l'accesso a Portonovo ma nessuno ha raggiunto la spiaggia più amata dagli anconitani. Ma non sono stati solo controlli per i vigili, chiamati ieri sera a portare urgentemente un pacco di viveri in centro a una famiglia con persone disabili. Avvertiti dalla centrale operativa gli uomini della comandante Liliana Rovaldi hanno acquisito beni di prima necessità da Padre Guido, consegnandoli in breve tempo.