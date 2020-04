Marche, 1.780 guariti doppiano ricoveri

Sale nelle Marche il numero dei dimessi/guariti a coronavirus (1.780) che, aggiornati alle ultime 24ore, ha doppiato quello delle persone ancora ricoverate negli ospedali marchigiani (in calo da 892 a 885). Emerge dai dati comunicati dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Finora i casi di contagio nelle Marche sono 5.769 (27.099 test) mentre i deceduti sono 807. In aumento le persone in isolamento domiciliare (da 2.280 a 2.297). Sul fronte ricoveri, i degenti in terapia intensiva calano da 88 a 86, quelli in semi-intensiva da 202 a 196 e in area post-critica da 234 a 231. Lieve aumento per i pazienti in reparti non intensivi da 368 a 372. Dopo una lunghissima progressione risulta invece in diminuzione, nelle ultime 24ore, il numero di operatori sanitari isolati in casa per contatto con persone positive (da 1.365 a 1.284) su un totale di 7.839 (3.593 con sintomi).

Dall'inizio dell'epidemia finora la 'quarantena' in casa è toccata a 24.425 persone.