Coronavirus: in residenza anziani "Visintini" 14 contagiati

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 15 APR - Undici positivi asintomatici al coronavirus e altri tre ricoverati in ospedale. E' questa al momento la situazione contagi tra gli ospiti della residenza protetta per anziani "Visintini" a Palombina Vecchia di Falconara Marittima. Il dato è stato fornito con nota protocollata oggi dalla Coos Marche che gestisce la struttura al Comune.

I primi due casi di positività, fa sapere l'assessore al Bilancio Raimondo Mondaini, erano stati comunicati al Comune dalla Cooperativa il 9 aprile, ossia il giorno successivo alla riunione della Commissione Servizi sociali. Dunque la sindaca Stefania Signorini, aggiunte, non era stata ancora informata della vicenda al momento della riunione della commissione. La lettera della Cooss Marche "in merito alla situazione del Visintini - precisa l'assessore - è arrivata in risposta a una esplicita richiesta del dirigente comunale dei Servizi sociali, che aveva scritto ai gestori delle strutture di ricovero degli anziani, Visintini e Gerundini. La richiesta è stata reiterata dal sindaco Signorini con una ulteriore missiva, indirizzata a Cooss Marche, Gerundini e anche Fondazione Don Gnocchi per il Centro Bignamini".

Per il caso del "Visintini", la sindaca "ha già preso contatti con il responsabile della struttura - fa sapere l'amministrazione comunale - e si è attivata affinché possano arrivare al più presto dispositivi di protezione per personale e degenti. Stamattina, proprio per questo motivo, ha contattato personalmente il presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli".(ANSA).