Marche, 1.603 guariti, calo ricoveri

Crescono i guariti (da 1.558 a 1.603) e calano i ricoverati (da 1.067 a 1043) per coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore le persone assistite in terapia intensiva sono passate da 108 a 106 e in reparti non intensivi da 495 a 471, in leggero rialzo i ricoverati in semi-intensiva (da 241 a 244) mentre è stabile il numero delle persone in area post-critica (da 223 a 222). Sono i dati dell'ultimo aggiornamento del Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie). Tra i positivi (5.426 su 21.949 tamponi) 2.052 sono in isolamento domiciliare (2.013 il giorno precedente); tra le persone venute a contatto con positivi 7.753 sono isolate in casa (3.363 con sintomi) tra cui 1.158 operatori sanitari. Finora nelle Marche sono state contagiate 22.873 persone. La mappa dei positivi per provincia dà conto di 2.195 a Pesaro Urbino, 1.629 ad Ancona, 837 a Macerata, 363 a Fermo e 254 ad Ascoli Piceno (altri 148 provengono da fuori regione). I decessi fino ad oggi sono stati 728.