Dj set da record per aiutare ospedali

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - Il dj fanese Michael Carboni in arte "Carbo", in collaborazione con il gruppo social "Soccorritori Lanterna Azzurra" (nato dopo la strage nella discoteca di Corinaldo) ha deciso di avviare una raccolta fondi in aiuto degli ospedali italiani con un dj set che andrà in onda in diretta streaming. Già diversi colleghi di fama hanno dato la loro adesione. In contemporanea partirà una raccolta fondi tramite un link sulla piattaforma 'Gofundme'. Il ricavato andrà totalmente devoluto per l'acquisto di dispositivi di protezione e attrezzature per gli ospedali. L'evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale "Dj Uniti per il Futuro" e sull'omonimo canale Twitch, e avrà inizio tra circa 3 settimane.

Tra i protagonisti 4neero, Carbo, Ty1, Bottai, Matte Botteghi, Renèe la Bulgara, Luke DB, Giorgia Moss, Shorty, Dj Dabrozz, Jessy Diamond, Dj Panico, Drean Funker, Enrico Bigardi e Andyrave.