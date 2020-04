Lavori per 'ospedale' Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) 10 APR - Continuano i lavori di preparazione in vista della riconversione della fiera di Civitanova Marche in un ospedale da 90 posti di terapia intensiva per l'emergenza Covid-19. Stamani è arrivata la cucina mobile con la quale saranno preparati i pasti per un centinaio tra tecnici e operai che lavoreranno nel cantiere. "Gli operatori del Cisom da ieri pomeriggio sono all'interno della struttura e stanno predisponendo tutto il necessario per avviare i lavori", spiega all'ANSA il sindaco Fabrizio Ciarapica. Opere che potrebbero essere avviare già la mattina di Pasquetta.