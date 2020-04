Sportello Marche sostegno famiglie

Parte lo sportello "Supporto alle famiglie - In linea con i diritti". E' un progetto d'intervento a distanza per raccogliere e rispondere ai bisogni dei più giovani, sostenendo i genitori e gli adulti di riferimento. In questo modo il Garante dei diritti delle Marche, Andrea Nobili, concretizza l'intenzione anticipata nei giorni scorsi e, attraverso la stretta collaborazione di Save The Children, rende possibile un primo supporto per assicurare la tutela dei minori e fornire risposte alle numerose richieste di sostegno psicologico, emotivo, educativo e relazionale che arrivano dalle famiglie. Lo sportello è rivolto ai genitori che necessitano di aiuto e confronto con uno psicologo ed il servizio puo' essere messo in atto contattando i numeri 071.9257702 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12) e 340 5703478 (martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18). La consulenza potrà essere attivata in via telefonica, utilizzando WhatsApp, Skype o altre modalità di contatto, concordate con gli esperti.