Macerata, 30 addetti senza protezioni

(ANSA) - MACERATA, 08 APR - In provincia di Macerata tre aziende su quattro oggetto di controlli - autorizzate a proseguire l'attività - per la verifica del rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, sono risultate inadempienti alle prescrizioni: impiegavano manodopera priva di dispositivi di protezione individuale generici e specifici anti contagio, avvalendosi anche di personale non in regola, in nero e privo di sorveglianza sanitaria obbligatoria. Una condotta inottemperante al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. In tutto sono 30 i lavoratori esposti a rischio biologico identificati nel corso delle ispezioni eseguite dai carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro e del Comando Provinciale di Macerata. L'attività, ancora in essere, è coordinata nell'ambito delle rispettive competenze dal Prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, e dal procuratore Giovanni Giorgio.