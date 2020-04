Raffaello:Sgarbi,in pochi anni cose che altri neanche in 100

"Credo che ricordarlo oggi in questa singolarissima coincidenza, nel giorno della nascita e della morte, voglia dire in Raffaello vedere il punto d'arrivo di una vita compiuta: in pochi anni ha fatto quello che un altro uomo neanche in 100 anni avrebbe fatto". Così il critico d'arte e prosindaco di Urbino, Vittorio Sgarbi, in un video-omaggio con contributi di istituzioni, critici, personaggi di cultura e spettacolo, realizzato dal Comune di Urbino per il 6 aprile, 500/o della morte, a 37 anni, del divin pittore. In sottofondo le note dal pianoforte del cantante urbinate Raphael Gualazzi.

"Urbino - dice Sgarbi - è il luogo che egli non può dimenticare, della sua infanzia, di suo padre, il luogo di Piero Della Francesca, dei suoi amori, della bellezza dell'architettura e della bellezza delle donne che lo porterà alla dannazione: bello e dannato". "Dovevamo festeggiare il nostro concittadino - dice il sindaco Maurizio Gambini - non lo possiamo fare ma lo facciamo prestissimo appena finita questa emergenza".

Nel video-collage, interventi di tanti attori tra i quali Alessandro Preziosi, Pino Quartullo, Matthias Martelli, l'attore e umorista Dario Vergassola, il cantautore David Riondino e il giornalista Giorgio Zanchini. Tra gli omaggi quelli del sociologo Ilvo Diamanti, del musicista Tullio De Piscopo, dello storico dell'arte Claudio Strinati, del critico letterario Carlo Ossola e anche del sindaco di Cavernago (Bergamo) Giuseppe Togni. "L'auspicio - conclude Togni - è che dopo questo momento difficile per l'intera nazione si possa rinascere attraverso anche e soprattutto la cultura e la nostra storia. Urbino, Raffaello e il Rinascimento sicuramente aiuteranno l'Italia a uscire da questo periodo difficile. Grazie". (ANSA).