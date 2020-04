Raffaello: Ceriscioli, "marchigiano patrimonio del mondo"

Il 6 aprile è giorno in cui nacque e morì Raffaello, il divin pittore di Urbino, genio del Rinascimento, ricorda su Facebook il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, "il marchigiano che più di ogni altro è patrimonio nostro e del mondo intero".

"Oggi è l'anniversario dei 500 anni dalla sua morte: - prosegue - un momento che attendevamo da tempo e per il quale ci eravamo a lungo preparati, organizzando una grande celebrazione, plurale e diffusa, attraverso mostre, eventi speciali, incontri, iniziative all'insegna di quella bellezza che Raffaello ha incarnato nel corso della sua breve e intensa vita artistica.

Un lungo momento di gioia e tanto lavoro - conclude - che l'emergenza sanitaria per l'epidemia di Covid-19 ci costringe a vivere sottotono, pressati da ben altre vitali attività e preoccupazioni. Un appuntamento che è solo rinviato, a tempi migliori". (ANSA).