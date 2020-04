Coronaviru: 287 dimessi e guariti, 1.138 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 5 APR - Salgono a 287 le persone dimesse e guarite nelle Marche, che hanno ormai allineato il dato con quello di altre regioni in merito all'emergenza coronavirus.

Complessivamente, rende noto il Gores, ci sono 1.138 ricoverati, di cui 151 in terapia intensiva, 800 in non intensiva e 187 in area post critica. I malati in isolamento domiciliare sono invece 2.440. Pesaro Urbino resta la provincia con il maggior numero di casi positivi, 1.853, seguita da Ancona con 1.356, Macerata con 614, Fermo con 308, Ascoli Piceno con 235, mentre sono 98 i casi da fuori regione. Gli Ospedali Riuniti di Ancona hanno il maggior numero di pazienti in terapia intensiva, 43, mentre Marche Nord è scesa a 29 pazienti. Sono 7.054 i casi e contatti in isolamento domiciliare (4.662 asintomatici, 2.392 con sintomi), tra cui 926 operatori sanitari.