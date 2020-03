Coronavirus: 126 positivi su 548 test

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - Esaminati altri 548 tamponi nelle ultime 24ore che hanno evidenziato 126 casi di persone positive al coronavirus (circa 23%). Lo dice il quotidiano aggiornamento del Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie": finora le persone positive nelle Marche sono 3.684 su 10.979 test (33,55%). Nei due giorni precedenti le percentuali di tamponi positivi erano state del 33,8 e del 21,48%, dati altalenanti che, osservando complessivamente la curva di progressione dei contagi, non sembrano evidenziare almeno per ora una decelerazione molto significativa.